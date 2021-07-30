Вулицю Винниченка дочасно відкрили для проїзду. Однак цими вихідними доведеться об'їжджати кільце Хмельницького й Липинського. Велика реставрація - на Львівщині! Найбільше грошей із держказни у нашій області отримає Жовківський замок. Коли навіть дитячі травми не стають на заваді робити добро. Львів'яни вже готуються до благодійного велопробігу «Кручу педалі, щоб вони жили». Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 30 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 296 (+25 за попередню добу).

Екс-голову Львівської облради засудили до 8 років в'язниці

Керуючи Інститутом агроекології і природокористування Нацакадемії аграрних наук, Орест Фурдичко вимагав 500 тис. доларів хабара.

Львівська ІТ-компанія SoftServe відкрила офіс у Дубаї

Офіс відкрили для підтримки клієнтів компанії в близькосхідному регіоні, кількість яких стрімко зростає.

Львів’янка Тетяна Остащенко стала першою жінкою на посаді командувача у ЗСУ

47-річна Тетяна Остащенко очолила медичне командування Збройних сил України.

Вулицю Винниченка у Львові відкрили для проїзду транспорту

Кілька тижнів вулиця була перекритою через ремонт колектора, руйнування якого спричинили сильні зливи.

Новим директором «Львівавтодору» призначили Миколу Власюка

На цій посаді він замінив Оксану Єстеферову, яка працювала в «Львівавтодорі» майже три роки.

Куди піти у Львові у вихідні 31 липня-1 серпня

Кінокласика у скансені, виставка Сергія Міхновського, повернення карети XVIII ст., музичний фестиваль Pizzicato e Cantabile та іконостас Сосенка.

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