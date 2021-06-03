Тюрма з-під молотка. На місці 48 виправної колонії після аукціону буде новий житловий комплекс? Місто висунуло чіткі обмеження до майбутньої забудови на Хуторівці. На пікнік до парку. Підготували для вас найліпші локації в межах міста. Задля популяризації та подальшої реставрації. Майже 20 пам'яток архітектури Львівщини оцифрують завдяки 3D скануванню. Почали із занедбаного замку в Старому Селі. Про головні події дня розповість Віталій Кубліков та Софія Трощук.

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Станом на 3 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 285 (+67 за попередню добу).

Мін'юст продав виправну колонію у Львові за 377 млн грн

Львівська в'язниця стала першою в Україні, яку продали у приватну власність. Загалом на продаж виставили близько сотні об’єктів нерухомості, розташованих на ділянці площею 10,7 га.

Стали відомі прізвища затриманих за наркоторгівлю львівських поліцейських

Юрій Фок, Назарій Сенник та Денис Антонець працюють в Львівському райуправлінні поліції.

Львівські хірурги вперше вживили немовляті стимулятор нерва діафрагми

Завдяки стимулятору нерва діафрагми, 8-місячний хлопчик зможе самостійно дихати.

«Укрпошта» оголосила тендер на будівництво логістичного хабу у Львові

Комплекс вартістю близько 52 млн доларів має побудувати приватна компанія у передмісті або ж на території області.

Відсторонені заступники начальника Галицької митниці повернулись на посади

Раніше Володимира Цабака і Ярослава Скоромного відсторонили від роботи через підозри у причетності до контрабанди.

Найкращі місця для відпочинку та пікніків у Львові та області

Загалом у межах міської ОТГ є 61 точка для відпочинку, в області таких місць – понад 120. Зібрали їх на інтерактивній карті.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 22 вулиць Львова

У п’ятницю, 4 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 22 вулицях Львова. Наводимо перелік адрес, де не буде світла із 08:00 до 17:00.

Міська ДАБК перевірить перебудову торгового центру біля Forum Lviv

Фірма, яка перебудовує будівлю, належить львівській співачці Юлії Думанській (Козловській).

У Пустомитах під час порятунку самогубця поліцейські перекривали міст

Переговори з чоловіком, який хотів стрибнути вниз з моста над колією, тривали понад чотири години.

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