На Донбасі загинув 25-річний військовий з Жидачева, депутатку Львівської міськради від «Європейської солідарності» оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі, синоптики прогнозують потепління до 15° на Львівщині. Ці та інші події у огляді новин ZAXID.NET за середу, 7 квітня.

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Станом на 7 квітня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 55 925 (+628 за попередню добу).

На Донбасі загинув 25-річний військовий Ігор Байтала з Жидачева

Ігор Байтала служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Польський банк виділив 81,5 млн євро на будівництво ІТ Парку у Львові

На території 4,5 га зведуть офіси найвищого класу, конференц-зали, інноваційні лабораторії, мультифункціональний центр із гастрономічною та спортивною зонами, а також парк без доступу для автомобілів.

На Львівщині оголосили у розшук 35-річну жінку з розладами психіки

35-річну Марію Хоміцьку поліцейським вдалось розшукати у Львові.

Львівську депутатку оштрафували за безквитковий проїзд у тролейбусі

41-річна депутатка міської ради від «Європейської солідарності» Ольга Посипанко намагалася скористатися зв'язками у міськраді, щоб уникнути штрафу у 140 грн.

Синоптики прогнозують потепління до 15° на Львівщині

Вночі температура повітря опускатиметься до кількох градусів морозу.

Україна вимагає екстрадиції француза, через якого в ДТП на Львівщині загинуло двоє дітей

Двоє сестер з Києва, 13-річна Юлія та 16-річна Майя, загинули влітку внаслідок аварії біля Бродів.

Уряд запровадив обов’язкові річні тарифи на газ

Пояснюємо, що це таке і чому це стосується кожного.

Водій львівської маршрутки затримав чоловіка, що сів за кермо під наркотиками

43-річний чоловік їздив без прав і його вп’яте за рік зупинили нетверезим за кермом.

У Львові визначили 43 місця концентрації автомобільних аварій

Управління транспорту назвало ділянки на дорогах міста, де найчастіше гинуть або травмуються учасники ДТП.

Львівщина на третьому місці серед областей України за темпами вакцинації

Станом на ранок 7 квітня на Львівщині першу дозу вакцини отримали майже 18000 мешканців області.