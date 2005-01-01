Головні новини Львова за 11 січня
Суспільство

Головні новини Львова за 11 січня

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«Експрес» вдруге вийшов на протест. Найбільша україномовна газета України знову заблокована. «Укрпошта» вкотре відмовилось доставляти видання «Експрес» до читачів.

В'єтнамки втекли з притулку. Їх напередодні Нового року затримали в Турківському районі прикордонники під час спроби перетину кордону. У притулку мали перевірити їхні особи і згодом примусово депортувати.

Евакуатори щодня забирають автівки порушників паркування. Потрапили на штрафмайданчик. Майже три десятки автомобілів з початку року відвезли евакуатори на вулицю Конюшинну, 15.

Личаківську відкриють у липні. Завершення робіт відтерміновують. Втім, ремонтні роботи триватимуть навіть за мінусової температури.

Олесю допоможе «Орфей». Триває благодійний марафон «Подаруй Олесю життя», у межах якого на операцію хлопчику збирають гроші українські зірки.

Ватерполісти вийшли із відпустки. Львівські ватерполісти вийшли на «малу воду» після новорічно-різдвяної перерви. Зараз «динамівці» втягуються у тренувальний режим, працюють із помірними навантаженнями.

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