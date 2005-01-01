Головні новини Львова за 15 січня

На Сихові «замінували» школу. У школі номер один перший навчальний день зіпсував телефонний мінер.

На Левандівці горів склад. Про пожежу на вулиці Рудненській повідомили мешканці, які працюють поруч і побачили там дим.

Дерев'янко заколядував із дітьми. У парку культури презентували чотириметрову ляльку-маріонетку виготовлену бійцями АТО.

В гостях у Василя і Маланки. Львів зустрів Старий Новий рік великою родиною. Адже під одним дахом колядувало до 400 осіб.

У перинатальному центрі реконструювали насосну станцію. Гарячу воду і тепло установа, в якій продовжують ремонтні роботи, отримує вже півтора місяця.

Львівщина прийняла міжнародні лижні перегони. Мальовнича місцина Тисовець на Львівщині - у вихорі спортивних протистоянь.