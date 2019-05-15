Головні новини Львова за 15 травня

Через псевдозамінування у лікарнях не приймали пацієнтів. На місці працювали сапери із собаками, перевіряли усі приміщення. Жодних підозрілих предметів не виявили.

Вчителів навчають надавати першу медичну допомогу. Тренінги проводить Мальтійська служба допомоги. А серед слухачів – понад дві сотні вчителів з предмету «Основи здоров’я та захист Вітчизни».

Мешканець погрожував голові ОСББ з пістолетом. Усе через відмову погодити переведення квартири у нежитлове приміщення. Проти цього проголосували також і всі мешканці багатоквартирного будинку.

У львівській школі запрацює власна сонячна електростанція. Панелі вже встановили з південного боку на даху. За словами експертів: вони зможуть окупити себе за 6-7 років.

Цікаві експерименти художників. Вони дають нове мистецьке життя використаному склу. На території Львівської кераміко-скульптурної фабрики відтепер діє мистецьке об'єднання «ЦЕХ».

«Динамівці» змагаються у поліатлоні. Спортивні протистояння точитимуться до четверга. Усього на арену боротьби вийдуть 130 атлетів.