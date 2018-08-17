Головні новини Львова за 17 серпня

У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Львівські рятувальники на руках виносили пасажирів з підтоплених маршруток

Поліцейського вдарив ножем 20-річний хлопець. Трапилось це о четвертій ранку на вулиці Ковжуна. Двоє хлопців малювали на стіні будинку, це помітили правоохоронці.

Домашній арешт зняли. Суд скасував запобіжний захід для шістьох поліцейських, яких підозрюють у ненавмисному вбивстві відвідувача грального закладу.

У Залізничному районі викрали 7 ліфтових котушок. Шукачі цінних металів завдають чималої шкоди комунальникам та найголовніше – мешканцям багатоповерхівок.

У підвалі житлового будинку прорвало каналізацію. На вулиці Лобачевського,14 підвал заповнили фекалії. А трапилося це через каналізаційні труби, які три роки до цього були забиті.

«Театр за два тижні» показує прем'єру. Так називається новостворений проект британського режисера Джека Кловела. За 14 днів він готує виставу з нуля.

Чоловіче «ню». Він мужній та сильний. У галереї «Велес» – чоловіче ню. Виставка під назвою «Віртус».

Місто приймає масштабний шаховий фестиваль. У місті стартувала наймасштабніша шахова подія року - міжнародний фестиваль відкритий «Кубок Львова».