Головні новини Львова за 19 січня

Мерія оскаржила дії перевізників. Пенсіонери не мають платити за проїзд у громадському транспорті – таку відповідь Львівська міська рада дала приватним перевізникам.

«Новий» відділ гематології. Благодійники для них оновили відділення гематології Чорнобильської лікарні.

Львів'яни активно продовжують щеплюватися проти кору. Станом на 19 січня вірусне захорення на Львівщині підхопили вже 85 пацієнтів.

Річниця оборони донецького аеропорту. Ті, хто у найважчі січневі дні 2015 року останніми дивилися в очі смерті, навіть не бачили однойменного фільму про свою звитягу.

Водосвяття на площі Ринок. На площі Ринок священики усіх християнських конфесій уже вдванадцяте провели щорічний чин освячення води.

Квартири для атовців. Міськрада затвердила список сімей, які мешкатимуть на вул. Під Голоском.

Каратисти прийняли крижану купіль. Замість вправ на татамі – крижана купіль в озері.

Різдвяний Дударик. Чоловіча капела «Дударик» скликає на різдвяну містерію. Так хоче продовжити і збагатити традицію різдвяних концертів.