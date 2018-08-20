Головні новини Львова за 20 серпня

Львів'яни підраховуюють збитки негоди. Злива повалила десять дерев, підтопила чимало підвалів та утворила провалля, які ще досі ліквідовують. За неповні півтори години випало опадів понад чверть від місячної норми.

Водія автобуса, що розбився у Польщі, арештували. У п'ятницю ввечері поблизу села Лещава-Долішня Перемишльського повіту злетів у прірву туристичний автобус зі Львова. Він віз українських туристів до Австрії.

Археологи знайшли сліди давнього собору. Біля Собору святого Юра археологи розкопали фундамент датований приблизно XIV-XV століттям. Це виявили під час реставрації храму.

Собаки змагалися за першість. У Львові вперше влаштували перегони «Просто пуллер», де чотирилапі на швидкість гасали за своїми улюбленими іграшками. Участь у змаганнях могли брати, як породисті, так і дворові пси.

Личаківський парк окультурять. Першочергово ремонтуватимуть доріжки та проведуть по усій території освітлення. На це заплановано 34 мільйони гривень.

«Галичанка» перемогла у турнірі «Lviv Open Cup». Відкритий Кубок Львова з гандболу серед жінок проводили вперше, а участь в ньому взяли не лише вітчизняні команди.