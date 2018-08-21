Головні новини Львова за 21 серпня

У Львові завершують реконструкцію майданчика, де вперше буде використано елементи геопластики

Львівські школи та ДНЗ перевіряють на готовність до навчання

«Львівелектротранс» вимагатиме від «Львівобленерго» сплатити збитки через аварію на підстанції

У російському консульстві не прийняли листів для Сенцова. Незважаючи на це, вже сьогодні майже сотню листів із словами підтримки та захоплення відправлять Олегові Сенцову поштою у колонію.

У сквері св. Юра буде новий дитячий майданчик. На цей час працівники фірми-підрядника підсипають зруйновані доріжки та стелять нові газони. Залишається ще змонтувати конструкції, на яких будуть бавитись діти.

Львівські школи перевіряють на готовність до навчання. Спеціальна комісія інспектує класи, актові, фізкультурні зали та їдальні. Перевіряють, чи завершили у школі з ремонтами та чи чисто у класах.

Військові розвідники змагаються на Яворівському полігоні. Нагорода — не лише престиж підрозділу та особисте визнання, але й чималий грошовий приз.

Львів приймав змагання з драгонботу. На озері в Наварії зібралися найкращі веслувальні клуби України. Спортсмени мали нагоду поборотися за кубки Львова та країни.