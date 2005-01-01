Головні новини Львова за 22 січня

Пенсіонери платять за проїзд у маршрутках, сніг у Львові прибирали 80 одиниць техніки, через погрози Путіним магазин хутра пікетували вдруге та інші події дня

Суспільствосьогодні, 18:28 4730

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Пенсіонери платять за проїзд у маршрутках. Ті ж, хто викладати з гаманця гроші не хоче, їдуть комунальними маршрутами.

Сніг у Львові прибирали 80 одиниць техніки. Трактори, грейдери, піскосорозкидувачі, підмітальні машини прибирали вулиці та магістралі Львова впродовж понеділка. У міському департаменті житлового господарства кажуть, що найважчими ділянками наразі є траси.

Через погрози Путіним магазин хутра пікетували вдруге. «Вата в шубі». Так активісти назвали свій повторний пікет. Приводом стали сепаратистські висловлювання продавчині.

Львів'яни утворили живий ланцюг. У Львові відзначили День соборності України та провели низку акцій у центрі міста.

Утилізація ялинок. Не на смітник, а на утилізацію. У місті відкрили одразу декілька пунктів збору хвойних по святах.

«Кажани» поборолися у кубкових поєдинках. Національний трофей – уже на горизонті. Львівські волейбольні «Кажани» відіграли півфінальні поєдинки Кубка України.

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