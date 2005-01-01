Головні новини Львова за 26 грудня

У Кам'янка-Бузькій ОТГ позитивно ставляться до об'єднання територій

Хто запустив сирени у Львові, мають з’ясувати до четверга

Фальшива тривога. Несподівано у понеділок ввечері у місті запрацювала сирена оповіщення.

30 людей врятували від вогню. У ніч вівторка на вулиці Музики горіла п'ятиповерхівка. Для евакуації мешканців вогнеборці застосували колінчастий автопідйомник.

Леонід Каденюк зустрівся зі львів'янами. Астронавт висловив бажання долучитись до відкриття центру науки у Львові та подарував мерові свою книгу з автографом.

У Кам'янці-Бузькій відбулися вибори до ОТГ. Час змін. Саме так вибори до Кам'янко-Бузької об'єднаної територіальної громади назвали місцеві мешканці.

Львів'янка у топ-5 світових обсмажувачів кави. Цьогоріч таке змагання влаштували у китайському місті Гуанчжоу. В кавовому конкурсі брали участь понад двадцятеро учасників.

Пуцлі від Лозинського. Шість останніх років він активно їздить Західною Україною і скуповує давню ікону на склі. Пізніше складає її у чергові проекти. Остап Лозинський запрошує до «Дзиги».

Мотоциклісти підбили підсумки року. Львівські майстри мотоциклетного спорту згадували солодкі миті перемог, нагороджували найкращих атлетів, аналізували свої хиби та почали будувати плани на 2018-й.