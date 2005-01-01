Головні новини Львова за 31 травня

Справу про самобуд у Золочеві знову відклали. Ще не кінець. У справі про незаконне будівництво в центрі Золочева досі не поставили крапки. Тиждень тому рішенням суду його призупинили.

Паркувальні місця, що впадають в очі. У Львові паркувальні місця для людей з інвалідністю ознакували яскравою світловідбиваючою фарбою. Тепер спецмайданчик в центрі міста на площі Катедральній важко не помітити.

Поліцейські навчали пенсіонерів протидіяти шахраям. Для цього влаштували зустріч в Львівському міському територіальному центрі соціального обслуговування.

На канікулах працюватимуть приміські та заміські табори. Усі на відпочинок. Батьки львівських школярів уже можуть планувати літнє дозвілля своїх чад. Під час канікул у місті працюватиме 41 пришкільний табір.

П'єса за справою Олега Сенцова. Процес над Сенцовим відтворили у Львові. У музеї «Територія терору» актори театрів читали п'єсу «Заручини» за документальними матеріалами справи політв'язня Олега Сенцова.

«Прудкий м'яч» випробовує тенісистів. Озброєні завзяттям і ракетками. У Жовкві вийшов на фінішну пряму Всеукраїнський турнір із настільного тенісу «Прудкий м'яч».