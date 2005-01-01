Головні новини Львова за 4 червня

У Львові влаштували велопробіг з Арсеном Мірзояном заради пацієнтів «Чорнобильської лікарні»

ОСББ привласнило приміщення на пл. Ринок. Під час інвентаризації майна, яке готують до продажу з аукціону, службовці виявили чужі колодки на вході до будинку на площі Ринок, 43.

Випускники оскаржують проведення ЗНО з англійської мови. Аудіювання, яке цього року провели вперше, збило з пантелику навіть відмінників навчання.

Перший бойовий випуск. У Львові офіцерські погони вручили випускникам Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Восьма школа святкує 200-річчя. Свій ювілей відсвяткувала спеціалізована восьма школа. На урочистості запросили усіх своїх випускників.

Leopolis Grand Prix. Раритетні автівки влаштували перегони центральними вулицями міста.

Історія про доброго львівського чарівника. Вдячні відвідувачі прийшли до працівника парку атракціонів із флешмобом.

Велопробіг з Арсеном Мірзояном. Кілька сотень львів’ян вийшли на велопробіг з Арсеном Мірзояном заради дітей із Чорнобильської лікарні.

Юні гімнастки позмагалися на «Перлині Львова». Цими стартами спортивний клуб «Грація» традиційно відзначив свій день народження. Уже 15 за ліком.