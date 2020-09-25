Обшуки у селищного голови Брюховичів та кандидата на виборах від «ЄС» Володимира Доманського. Правоохоронці знайшли 165 тисяч доларів, за які місцеві посадовці нібито продавали земельні ділянки Міноборони. А потім ми дивуємось, звідки в цих людей гроші на вибори. До Львова приїхав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Обговоримо деталі візиту глави уряду. І сьогодні минає останній день для реєстрації кандидатів на посаду голови Львівської ОТГ. Оглянемо остаточний список претендентів на посаду в ефірі програми «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою.

+215

Станом на 25 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19, від початку пандемії – 19 465 (+215 за попередню добу).

Від коронавірусу померла депутатка Львівської облради Мирослава Лісна

Померла 67-річна депутатка Львівської обласної ради від «Європейської солідарності» Мирослава Лісна, яка хворіла на коронавірус.

Синютка виступив проти будівництва сміттєпереробного заводу у Львові

Кандидат на голову Львівської ОТГ і народний депутат Олег Синютка виступив проти будівництва сміттєпереробного заводу на території Львова.

Львівська мерія представила план забудови виправної колонії на Хуторівці

Виконком погодив умови для забудови території колишньої Львівської виправної колонії №48, що на вул. Хуторівці. Мерія передбачила будівництво низки громадських та освітніх об’єктів на цій території.

Мерія планує відремонтувати дорогу зі Львова до Брюховичів

Дорогу, яка веде від вул. Замарстинівської до смт Брюховичів, відремонтують. «Львівавтодор» замовить проект реконструкції дороги.

Засновник львівської IT-компанії ELEKS підписав угоду про співпрацю з шейхом ОАЕ

У ОАЕ засновник львівської ІТ-компанії ELEKS Олексій Скрипник та шейх Маджид бен Саїд Аль Нуаймі підписали угоду про співпрацю. Договір стосується партнерства в галузі ІТ та інновацій, а також створення спільної компанії.

Наступного року у Львові почнуть будувати вулицю, яка з’єднає Рясне з Левандівкою

Наступного року у Львові почнуть будівництво нової частини вулиці Суботівської, що з’єднає Левандівку з Рясним. Попередній кошторис проекту становить близько 800 млн грн.

На вихідних на Львівщині суттєво погіршиться погода

Синоптики прогнозують суттєве погіршення погоди у Львівській області на вихідних, 26-27 вересня. Найближчими днями в області очікуються зливи та похолодання.

Куди піти у Львові у вихідні 25-27 вересня

Craft Beer&Vinyl Music Festival, фільм Юліана Дороша, фестиваль «Контрасти» та 40 безкоштовних екскурсій.