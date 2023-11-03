Григорій Козловський, засновник ФК "Рух", відомий бізнесмен і меценат

Григорій Козловський та ФК «Рух» відгукнулись на ініціативу начальника Львівської ОВА Максима Козицького і в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода щодо створення тактичної системи ППО, на кшталт системи «Залізний Купол» в Ізраїлі, для захисту Львова та області від шахедів. На формування мобільних вогневих груп та закупівлю необхідного обладнання було зібрано 3,7 млн гривень. Повністю укомплектовані автомобілі вже передали Повітряному командуванню «Захід». Ці вогневі групи охоронятимуть небо та збиватимуть дрони-камікадзе над Львівщиною.

«Обстріли окупантів посилюються, і велика кількість шахедів атакує Україну. Своєю ціллю вони, як правило, обирають об'єкти критичної інфраструктури та енергетики. Дії агресора спонукають нас діяти та більш рішуче допомогати ЗСУ. Тому створення мобільних вогневих груп, які охоронятимуть небо над Львівщиною та закупівля обладнання для них, є для нас сьогодні пріоритетом. Так ФК “Рух” долучився до формування перших 30 мобільних вогневих груп. Обладнання, яким вони укомплектовані, допоможе нашим воїнам збивати дрони-камікадзе, тримати небо над Україною та зберегти тепло в домівках українців. Сьогодні важливо допомагати нашим воїнам, і кожен повинен бути корисним ЗСУ і тоді перемога буде за Україною» – розповів відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський.

Керівник ГО «Народна Самооборона Львівщини» Артем Хмиз розповів, що мобільні вогневі групи мають найсучасніше обладнання. «Григорій Козловський та інщі меценати пожертвували на цей збір понад 30 мільйонів гривень, але збір триває, адже потрібно продовжити формування мобільних вогневих груп. Адже це лише половина від тієї кількості груп, які створюють Львівська ОВА, ПвК «Захід» та соціально-відповідальний бізнес». – розповів Артем Хмиз.

Наступні 30 груп планують доукомплектувати та передати впродовж місяця. Вартість комплектації однієї групи – близько 500 тис. грн без врахування ціни транспорту. У кожну групу входить машина, яка оснащена тепловізорами, приладами нічного бачення, лазерними вказівниками, ліхтарями, прицілами, планшетами та зброєю для збиття ударних безпілотників.

В свою чергу, начальник Львівської ОВА Максим Козицький подякував команді «жовто-чорних» та їх засновнику за підтримку й активну громадську позицію та допомогу ЗСУ: «Величезне дякую ФК «Рух» за соціально-відповідальну позицію та допомогу у формуванні цих груп. Засновник клубу Григорій Козловський був одним з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу і передав 3,7 млн грн для того, аби закупити автомобілі та обладнати їх необхідною технікою».

Він додав, що групи формували відповідно до запитів військових, випробовували та видозмінювали, аби у будь-яку погоду та у нічний час захисники могли ефективно нищити ворожі цілі.

Генеральний директор ФК «Рух» Ігор Дедишин розповів, що це дуже важлива ініціатива в якій вдалося об’єднати зусилля місцевого бізнесу, громади та представників влади, аби допомогти убезпечити регіон від потенційних ворожих атак.

«Для нас це велика честь – допомогти нашим військовим та громаді Львівщини. Це вкотре демонструє, що ми єдині з армією та місцевими жителями. Клуб регулярно допомагає військовим і ми не припинимо це робити. Попереду нас чекають інші проєкти, які «Рух» обов’язково підтримуватиме», – сказав Дедишин.

Григорій Козловський в свою чергу зазначив, що футбольна спільнота та ФК «Рух» завжди підтримує українських військових і робитиме це і надалі до самої Перемоги.

«Сьогодні кожен повинен бути корисним нашим військовим. Лише об’єднавшись, спільними зусиллями, можна перемогти ворога», – наголосив Григорій Козловський.

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