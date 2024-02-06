Іран заробив на поставках дронів-камікадзе до Росії майже 1,8 млрд доларів

Росія закуповує в Ірану дрони-камікадзе Shahed-136 за ціною 193 тис. доларів США за штуку. При цьому ціна залежить від об'єму замовлення, йдеться у файлах іранської компанії IRGC Sahara Thunder, доступ до яких отримала хакерська група Prana Network, пише «Мілітарний» у вівторок, 6 лютого.

Як повідомляється, ще 4 лютого хакери оголосили про успішний злам серверів електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder, яка займається незаконними поставками іранської зброї до Росії. Серед отриманої документації щодо локалізації виробництва іранських ударних безпілотників в російській особливій економічній зоні Алабуга, містились відомості і щодо переговорного процесу. У них і містилися дані стосовно об’ємів випуску дронів, якими росіяни атакують Україну, та сама їх вартість.

Озвучена стартова вартість Shahed-136 – 23 млн російських рублів за одиницю, що еквівалентно 375 тис. доларів. Однак під час переговорів сторони узгодили зниження ціни за одиницю до 193 тис. доларів (при замовленні 6 тис. одиниць), та 290 тис. доларів (при замовленні 2 тис. дронів).

Як повідомляється, загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу іранських технологій, обладнання та 6 тис. комплектів БПЛА з програмним забезпеченням, коштували Росії 108,5 млрд рублів, або ж 1 млрд 750 млн доларів.

Згідно з планами на 2023 рік, за повної локалізації виробництва з мінімальним постачанням іранських комплектуючих прогнозована собівартість Shahed-136 має складати 4,4 млн рублів (48,8 тис. доларів) за борт. Однак це лише прогноз який міг мати відхилення у випадку змін у плануванні та виробництві.

При тому, вартість реалізації, тобто та ціна за якою вони будуть передані замовнику, складатиме 165,5 тис. доларів. Вочевидь це пов’язане із закладеними виплатами за ліцензійне виробництво, додатковими витратами та інвестиціями у підприємство.

Згідно з іншими оприлюдненими документами, принаймні частково росіяни проводили свої фінансові операції та платежі з Іраном у золоті. Зокрема, організація з Алабуги в лютому 2023 року передала іранській Sahara Thunder понад 2067795 грамів (майже 2068 кг) золота в злитках, ймовірно, як оплату товарів та послуг.