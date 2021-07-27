Повна база даних про електромобілі

Ресурс під назвою EV Database пропонує добре структуровану інформацію про серійні електричні автомобілі, наявні на ринку та ті, що очікуються. База даних включає 179 електрокарів.

Звісно, на сайті представлені далеко не всі легкові електромобілі, які можна знайти у світі, зосереджуючись на машинах, які можна придбати в Європі та США. Так, ми не знайшли інформації про блискавично швидкий японський гіперкар – Aspark Owl, що можна пояснити обмеженим тиражем та доступністю автомобіля. Також база даних не включає продукцію численних китайських брендів, додавання яких легко подвоїло б обсяг інформації.

Інтерфейс сайту дозволяє сортувати «інфокарти» електромобілів за новизною, ціною, енергоефективністю, динамікою прискорення та запасом ходу. Розширена фільтрація дозволяє отримати ще більш вибіркову інформацію.

Результати сортування виводяться за зменшенням – наприклад, вгорі списку будуть показані електрокари з найбільшим запасом ходу, якщо обрано відповідний критерій сортування. Також користувач може обрати кілька моделей для порівняння між собою.

«Інфокарта» кожного електромобіля містить фото та його ключові показники, а повнішу інформацію можна знайти, натиснувши на потрібну картку. Базові показники «інфокарти» включають дані про ємність акумулятора (вказано під назвою моделі), прискорення 0–100 км/год, максимальну швидкість (Top Speed), запас ходу (Range), енергоефективність (Efficiency) та який запас ходу можна отримати на швидкісному зарядному терміналі за одну годину (Fastcharge). У правій частині «інфокарти» містяться піктограми, які позначають можливість швидкісної зарядки (блискавка), тип приводу (два кола), відношення до сегменту та кількість пасажирів, включно з водієм. Нижче наводяться ціни на ринках Німеччини, Нідерландів та Великобританії. У випадках, коли автомобіль ще не вийшов на ринок, біля назви моделі вказано орієнтовний час його появи.