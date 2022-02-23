Ізраїль висловив готовність передати гуманітарну допомогу Україні відповідно до її потреб та заявив, що контактує з українською владою щодо цього питання. Про це повідомило посольство Ізраїлю в Україні 23 лютого.

Ізраїль заявив, що підтримує територіальну цілісність та суверенітет України та «поділяє стурбованість міжнародної спільноти кроками на сході України». При цьому посольство Ізраїлю зазначило, що сподіваються на дипломатичне вирішення ситуації.

«Ізраїль стурбований добробутом тисяч ізраїльських громадян, які проживають в Україні та добробутом великої єврейської громади в країні», – також зазначено у повідомленні.

Варто зазначити, що 15 лютого ізраїльське видання Ynet із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ізраїль відмовився продати Україні систему протиракетної оборони Залізний купол» через побоювання загострення відносин з Росією. Україна вирішила придбати «Залізний купол» наприкінці весни – на початку літа, ще до того, як Росія почала скупчувати біля українського кордону свої війська. Аби отримати цю систему, Україна вела перемовини з американськими законодавцями.

Російська військова агресія проти України: що відомо

Російська армія масовано обстрілює українські позиції на Донбасі. Загострення розпочалося ще 17 лютого, з того часу під російський вогонь, зокрема, потрапили дитсадок, школа, низка житлових будинків та Луганська ТЕС. Крім цього, окупанти влаштовують провокації і на непідконтрольній Україні території з метою звинувачення українських військових – обстрілюють власні позиції та окуповані міста.

21 лютого президент РФ Володимир Путін після своєї заяви, у якій він неодноразового ставив під сумнів право України на існування, підписав укази про визнання «незалежності» «Л/ДНР» – російських маріонеткових квазідержавних утворень на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Своїми указами Путін також наказав направити на схід України російські війська. Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів російської техніки та військових із центру міста в напрямку до лінії зіткнення.

Через це рішення США запровадили санкції проти «Л/ДНР», а Велика Британія – проти п’яти російських банків та трьох російських олігархів. Крім того, у відповідь на визання терористів Німеччина зупинила сертифікацію російського «Північного потоку-2».