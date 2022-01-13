Минулого тижня МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям. Для третьої дози використовують вакцини Moderna або Comirnaty (Pfizer). Станом на 12 січня у Львові бустерною дозою щепилися понад вісім сотень людей. За словами керівниці управління охорони здоров’я Львівської міськради Лесі Кобецької, загалом вакциновані вже понад 60% львів'ян. Щодня є ті, хто приходить у пункти щеплень по бустерну дозу.

У поліклініці на Сихові під кабінетом щеплень невелика черга. Тут і ті, хто вдруге прийшов на вакцинацію, і хто вже втретє – на бустерну дозу.

Сімейна лікарка Христина Кульчицька розповідає: «У нас вже загалом було близько 200 осіб, які зареєструвалися на бустерну дозу. Пацієнти переносять вакцину добре. Ми їх попереджаємо, що, як і при введенні будь-якої вакцини, можливе підвищення температури або болючість у місці ін’єкції».

Львів’янка Христина сьогодні отримала третє щеплення спонтанно. Каже: спершу трохи остерігалася, а потім таки наважилася.

«Я прийшла в поліклініку і побачила, що роблять щеплення. Подумала, що треба й собі зробити, бо потім може або вакцини не бути, або черги».

А от інша львів’янка, Юлія, ні хвилини не сумнівалася. І як тільки минуло півроку після другого щеплення – записалася на бустерне.

«Навпаки є страх, що я невакцинована третьою дозою, тому можу захворіти. Адже зараз знову активізувався ковід. Тому я – за третю дозу», – пояснює свою позицію жінка.

Крім поліклінік, вакцинуватися можна і в інших пунктах щеплень. Зокрема, у торгових центрах. До прикладу, у ТЦ Victoria Gardens такий пункт працює щодня пообіді. До слова, цього тижня щеплення від коронавірусу у Львові можна зробити в 11 центрах вакцинації.

Лікар бригади вакцинації Андрій Мельник зауважує, що зараз черг уже немає, тож прийти щепитися, в тому числі і бустерною дозою, можна у зручний час.

«Наша бригада робить щеплення десь 50-60 людям щодня. Орієнтовно з тієї кількості людей, що ми приймаємо, третина йдуть на бустерну дозу», – говорить медик.

Після введення бустерної дози дані про це заносять у медичні системи – Helsi та інші, щоби потім можна було згенерувати новий ковід-сертифікат.

Нагадаємо, МОЗ дозволило щеплюватися бустерною дозою всім українцям. Для цього використовуватимуть вакцини Moderna або Comirnaty (Pfizer).

Щеплення проведуть за такими схемами. Якщо перші дві дози зроблені вакцинами Moderna, AstraZeneca або Pfizer, то бустер буде американськими препаратами (Moderna, Pfizer). Якщо ж перші дози були зроблені вакциною CoronaVac, то бустером стане лише Pfizer.

Після введення бустерної дози вакцини можна буде отримати новий Covid-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати останнього щеплення. Згенерувати його можна буде в «Дії» вже від кінця січня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter