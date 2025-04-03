Кличко також буде проводити засідання Київради замість відстороненого секретаря Бондаренка

Міський голова Києва Віталій Кличко звільнив з посад у КМДА сімох фігурантів справи про масштабну схему розкрадання державних земель у Києві. Про це він повідомив у четвер, 3 квітня.

Реагуючи на розслідування правоохоронців та журналістів про угруповання, яке організувало схему заволодіння землею на території Києва, Кличко повідомив, що звільнив фігурантів цієї справи:

заступника голови КМДА Петра Оленича

заступника керівника КП «Київблагоустрій» Олексія Мушту

заступника директора КП «Спецжитлофонд» Юрія Леонова

голову земельної комісії та депутата Київради Михайла Терентьєва з посади директора КП «Інженерний центр»

з посади директора КП «Інженерний центр» директора КП «Київський інститут земельних відносин» Ігоря Долинського

директора КП «Спецжитлофонд» Володимира Шарія

заступника директора Департаменту містобудування та архітектури Валентину Святину.

Зазначається, що КМДА також запустила процедуру відкликання Терентьєва з посади депутата КМР, оскільки він є підозрюваним у кримінальному провадженні. Віталій Кличко додав, що також звільнить директора КП «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктора Погребного, який наразі перебуває на лікарняному.

«Щодо інших посадовців, імена яких лунали в журналістському розслідуванні. У них невизначений процесуальний статус у кримінальному провадженні. А у Володимира Бондаренка – статус свідка», – повідомив Кличко.

Мер міста додав, що Бондаренка, який виконує роботу секретаря Київради, обрали та можуть звільнити депутати відповідно до затвердженого регламенту. На момент розслідування його відсторонили, а готувати та вести засідання ради буде безпосередньо Кличко.

Справа про розкрадання держземель Києва – що відомо

6 лютого в межах спецоперації НАБУ «Чисте місто» зі знищення корупції у земельній та бюджетній сфері Києва правоохоронці викрили злочинне угруповання, яким керував скандальний ексдепутат та так званий «смотрящий» за Києвом Денис Комарницький – нагадаємо, нещодавно він втік з України. Серед затриманих фігурантів тоді були:

депутатка Київської міськради Олена Марченко

депутат і голова земельної комісії Київської міськради Михайло Терентьєв

заступник мера Києва Віталія Кличка Петро Оленич

заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта

перший заступник директора «Спецжитлофонду» Юрій Леонов

За інформацією слідства, зловмисники шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб будівлі, яких там ніколи не було. Після того зловмисники подавали до КМВ заяви про надання їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд, що дозволяло уникати торгів. Після подачі заяв депутати, залучені до схеми, голосували за передачу прав на землю, за що отримували хабарі у вигляді грошей та нерухомості.

10 березня НАБУ оголосило про підозру Комарницькому, але той втік з України до Румунії. За даними ДСР, до його незаконної втечі за кордон причетні поліцейські Закарпаття.

Після оголошення його в розшук журналісти «УП» знайшли Комарницького в австрійському Відні біля будинку, який належить його дружині. Згодом журналісти повідомили, що Комарницький втік на авто із камуфляжем та написом «200», а перетнути кордон йому допомогли не тільки поліцейські, але і працівники СБУ.

18 березня журналісти Bihus.Info повідомили, що усі київські посадовці, підозрювані у розкраданні державних земель та заарештовані в межах спецоперації НАБУ, вийшли з-під варти. Загалом за них внесли 96,5 млн грн застави – суд зобов’язав їх носити електронний браслет.