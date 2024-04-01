Афіша фестивалю молодої музики / Фото ART MIRROR FEST

20 та 21 квітня в Malevich Concert Arena у Львові відбудеться фестиваль молодої музики ART MIRROR FEST. Відкриття дверей – о 16:00, початок події – о 17:00, повідомили у прес-службі ART MIRROR FEST. Під одним дахом зберуться відомі українські артисти KOLA, DANTES, thekomakoma, NAZVA, OKS, Ostrovskyi, OTOY, XAC та інші молоді виконавці й ді-джеї. На фестивалі діятимуть 3 локації: головна сцена, де виступатимуть відомі артисти;

лайт сцена, де представлять нових артистів;

лаундж зона – місце, де можна гарно відпочити під лайв-сети діджеїв, потанцювати та круто провести час із коханою людиною, друзями чи знайти нові знайомства. Придбати квитки на подію можна за посиланням.

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