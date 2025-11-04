Навесні город вам лише подякує: коли потрібно вапнувати ґрунт восени
І одним із ключових етапів є вапнування ґрунту, адже воно допомагає нейтралізувати кислотність та наситити землю кальцієм
Осінь – ідеальний час, щоб підготувати ґрунт до нового сезону. І одним із ключових етапів є вапнування ґрунту, адже воно допомагає нейтралізувати кислотність та наситити землю кальцієм. «Новини.Live» розповідає, коли потрібно вапнувати ґрунт восени.
Навіщо потрібне вапнування?
- Нейтралізує кислотність.
- Покращує повітрообмін та затримує вологу.
- Забезпечує ґрунт кальцієм та магнієм.
- Активізує корисні мікроорганізми.
Яке вапно вибрати?
- Вапняне борошно – діє поступово, підходить для більшості ділянок.
- Доломітове борошно – містить магній, добре підходить для піщаних ґрунтів.
- Гашене вапно – швидко дії, але потребує обережності.
- Деревна зола – альтернатива, але також розкислює землю та додає калій.
Коли проводити вапнування?
Найкраще робити це восени після збору врожаю. За зиму вапно встигає розчинитися, і до весни ґрунт стає нейтральним. Весняне внесення також можливе, але щонайменше за 3-4 тижні до посадки.
Вапнування проводять раз на 2-4 роки. Для кислих ділянок потрібно 6-8 кілограмів на 10 м², а для слабокислих – до 1 кілограма. Надлишок кальцію шкідливий, тому перед внесенням варто перевірити кислоту ділянки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter