Осінь – ідеальний час, щоб підготувати ґрунт до нового сезону. І одним із ключових етапів є вапнування ґрунту, адже воно допомагає нейтралізувати кислотність та наситити землю кальцієм. «Новини.Live» розповідає, коли потрібно вапнувати ґрунт восени.

Навіщо потрібне вапнування?

Нейтралізує кислотність. Покращує повітрообмін та затримує вологу. Забезпечує ґрунт кальцієм та магнієм. Активізує корисні мікроорганізми.

Яке вапно вибрати?

Вапняне борошно – діє поступово, підходить для більшості ділянок. Доломітове борошно – містить магній, добре підходить для піщаних ґрунтів. Гашене вапно – швидко дії, але потребує обережності. Деревна зола – альтернатива, але також розкислює землю та додає калій.

Коли проводити вапнування?

Найкраще робити це восени після збору врожаю. За зиму вапно встигає розчинитися, і до весни ґрунт стає нейтральним. Весняне внесення також можливе, але щонайменше за 3-4 тижні до посадки.

Вапнування проводять раз на 2-4 роки. Для кислих ділянок потрібно 6-8 кілограмів на 10 м², а для слабокислих – до 1 кілограма. Надлишок кальцію шкідливий, тому перед внесенням варто перевірити кислоту ділянки.