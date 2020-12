Мюзикл «Гуцулка Ксеня» їде до Львова на гастролі

Свою гучну постановку «Гуцулка Ксеня» Івано-Франківський драматичний театр привезе та покаже на сцені Львівської опери на самісіньке католицьке Різдво, 25 грудня. Музика Ярослава Барнича зазвучить у сучасному аранжуванні. Живий оркестр, сучасні технології та українська автентика. Більше інформації за посиланням.

Музей історії Львова відкрили у Чорній кам'яниці

Ключі від міста та артефакти від початків княжої столиці і аж до XX ст. – така нова експозиція у Музеї історії Львова, який відкрили на площі Ринок у відреставрованій Чорній кам'яниці. Такий музей існував у тій же будівлі 100 років тому. Нині там зібрали унікальні раритети, серед них – інавгураційні регалії мера, монети, печатки, театральний костюм Соломії Крушельницької та речі різних етнічних громад міста. Детальніше тут.

«Ми показуємо Львів, не применшуючи, не зневажаючи жодну з етнічних громад, які колись жили у Львові. Але достойно показуємо і роль українців у розвитку міста», – розповів директор Львівського історичного музею Роман Чмелик.

Різдво у джазовому стилі

Меломанів скликають лідери гурту ShockolaD: Анастасія Литвинюк та Ігор Гнидин. Також на сцену вийдуть їхні друзі-музиканти, зокрема співак із Нігерії Пол Комолафе. У джазову програму зібрали світові хіти, такі як «Let it snow» і «Silent night». Концерт – 25 грудня у театрі ім. Марії Заньковецької.

«Ми хочемо запросити всіх 25 грудня на два концерти. І ми заграємо відомі у всьому світі різдвяні колядки в наших джазових аранжуваннях, а також декілька українських колядок», – запросили лідери гурту ShockolaD Ігор Гнидин та Анастасія Литвинюк.

Більше інформації про подію тут.

Колядки народів світу від Галицького камерного хору

Колядок у час Різдвяних свят забагато не буває! Коляди народів світу заспіває Галицький камерний хор, двічі в один день. 26 грудня даватимуть концерт у Львівській філармонії і того ж дня в Органному залі. Почуємо «Happy New Year» АBBA, «Joy to the world», «Last Christmas», а також пісні українських композиторів. Більше інформації про подію за посиланням.

День народження святкує Lemko Bluegrass Band

На святкування свого 8-річчя кличе львівський гурт Lemko Bluegrass Band у п'ятницю, 25 грудня, у «Квартиру 35», що на вул. Вірменській. Колектив – це феєричне поєднання стилів: лемківського блюґрассу чи карпатського свінгу або гуцульського блюзу. Обіцяють музичні сюрпризи і джем-сейшн після концерту. Більше про подію за посиланням.

Також ZAXID.NET підготував програму святкових заходів на Новий рік та Різдво у Львові.