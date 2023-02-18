Минулого тижня компанія Avalanche Software офіційно випустила довгоочікувану гру по магічному світу Гаррі Поттера. Завдяки продажам раннього доступу Hogwarts Legacy вдалося вийти на друге місце за кількістю одночасних гравців ще до офіційного виходу, а згодом закріпитися на цій позиції із показником у 879 тисяч одночасних гравців у Steam – найбільшому дистриб'юторі комп'ютерних ігор. Перше місце досі за Cyberpunk 2077.

Hogwarts Legacy – рольовий бойовик, в якому ви створюєте учня Гоґвортсу, ходите на уроки, щоб вивчити нові закляття і досліджуєте повністю відкритий світ, в якому достатньо чарівних і недружніх істот. Ви навіть можете піти темним шляхом і вивчити знамените «авада кедавра».

ZAXID.NET коротко розповідає, чому Hogwarts Legacy викликає потоки захоплених відгуків і чому вам варто її спробувати, навіть якщо ви (часом) не фанат Гаррі Поттера.

Hogwarts Legacy – це гра про Гаррі Поттера?

Не зовсім. Події магічної гри відбуваються у знаменитому Гоґвортсі – чарівній школі з книг та фільмів Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Та грати за хлопчика, що вижив, не вийде – події Hogwarts Legacy відбуваються у 1890 році – за 100 років до подій оригінальної історії. Гаррі Поттера, як би того не хотілося, у грі немає.

Але у Hogwarts Legacy можна настільки кастомізувати свого персонажа, що ви можете самі створити Гаррі Поттера. Під час створення свого персонажа можна додати відомі окуляри Гаррі і зробити візуально схоже на нього лице. У Hogwarts Legacy можна створити і друзів Гаррі – Герміону Ґрейнджер, Рона Візлі та інших.

У Hogwarts Legacy немає і звичних фанатам викладачів – професорки Макґонеґел, Северуса Снейпа, Гагріда та інших. Замість них – попереднє покоління вчителів, які або дотичні до персонажів книги, або є їхніми родичами.

Ким я можу стати у Гоґвортсі?

Свого героя доведеться створювати з нуля – учень Гоґвортсу не тільки маж заявити про себе у школі, але і познайомитися із персонажами, про яких згадувалось у книгах Джоан Роулінг – Розподільним Капелюхом, полтергейстом Півзом, предками родини Візлі та багатьма іншими. Фанати чарівного всесвіту будуть задоволеними величезною кількістю відсилок та маленьких деталей, які зустрічалися у фільмах чи книгах – по замку літають зачаровані книги, у стінах Гоґвортсу сховані загадки, а інші учні постійно практикують заклинання у коридорах.

Дослідження у Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – це гра з відкритим світом, відтак гравець може робити та ходити, де забажає, не маючи обмежень та заборон. Гра закликає гравця досліджувати кожен куточок Гоґвортсу та його околиць – так, у Hogwarts Legacy герой матиме змогу дізнатися більше про магічне життя поза школою. Час у грі проходитиме, як і в реальності – розробники додали зміну дня та ночі, погоди та навіть сезонів.

Навколо Гоґвортсу, окрім легендарного селища Гогсмід, з’явилися й інші поселення, до яких можна дійти або ж долетіти на чарівній мітлі. У кожному з місць розробники підготували цікаві завдання та «пасхалки». Наприклад, у замку можна знайти всім відомий туалет з привидами, живі картини, летючі ключі та багато іншого.

Чим можна зайнятися у Hogwarts Legacy?

Розробники з Avalanche потурбувалися, щоб гравець не нудьгував під час проходження – вони додали безліч геймплейних дрібниць. Механіки гри зав'язані на заклинаннях – за допомогою чарівної палички гравці можуть розважатися, розв'язувати загадки та перемагати противників, які будуть траплятися на шляху.

У грі можна і політати – гравці можуть переміщатися з локації на локацію за допомогою мітли чи ручного гіпогрифа. Власники розширеного видання гри можуть отримати фестрала – фантастичну тварину, яку бачать лише ті, хто бачив смерть.

І як порядний учень гравець має ходити на уроки – на них можна навчитися варити корисні зілля, вивчити нові закляття чи дізнатися більше про історію Гоґвортсу. Школа навіть запропонує гравцеві відвідати Азкабан – відому тюрму для чарівників. Там можна побачити дементорів, яких показували у фільмах та книгах про Гаррі Поттера.

Геймплей Hogwarts Legacy

У Hogwarts Legacy присутня гнучка система складності, яка дозволяє без труднощів пройти гру навіть тим, хто вперше бере мишку чи геймпад до рук.

Це ж ще одне творіння від Джоан Роулінг?

Ні. Авторка культової серії про Гаррі Поттера не дотична до створення цієї гри – через конфлікти з Роулінг, студія заперечує будь-який вклад авторки у Hogwarts Legacy. Проте як власниця прав вона все ж отримає прибуток з продажів.

Враховуючи феноменальний успіх Hogwarts Legacy, Роулінг отримає серйозний гонорар. Проте сама авторка ще не давала коментарі щодо гри. Багато гравців після заяви Роулінг щодо засудження трансгендерних людей закликали бойкотувати гру, оскільки частина прибутку йтиме авторці. Та навіть попри це, Hogwarts Legacy успішно б'є рекорди продажів.

Ігри по Гаррі Поттеру були й раніше, чим Hogwarts Legacy краща?

Вона кардинально інша. По-перше, це найбільша і найдетальніша гра у світі Гоґвортсу. По-друге, вона не повторює сюжет книг чи фільмів. Остання гра з серії про хлопчика-чарівника вийшла аж 2011 року і вона фактично відтворювала сюжет фільмів та книг, не даючи гравцеві вільно виражати себе та створювати свою історію. Hogwarts Legacy стала втіхою для тих, хто довго чекав на можливість побути в ролі учня магічної школи, який сам створює свою долю. Кожен вибір гравця у Hogwarts Legacy впливатиме на подальший сюжет.

У Hogwarts Legacy можна буде обирати шлях персонажа

І я тепер можу грати не тільки за Грифіндор?

Так. У Hogwarts Legacy, на відміну від попередніх ігор про світ Гаррі Поттера, можна обирати гуртожиток, до якого буде прив’язаний герой – Грифіндор, Слизерин, Рейвенклов чи Гаффлпаф. Кожен із них матиме унікальні квести, які будуть не доступні гравцям з інших гуртожитків.

Гуртожитки у Hogwarts Legacy

Та якщо гуртожиток обрати дуже важко, на офіційному сайті Гаррі Поттера Wizarding World можна пройти тест-розподілення – система на основі ваших виборів зможе визначити найбільш відповідний гуртожиток саме для вас. Так само можна обрати і чарівну паличку – залежно від відповідей гравця система підбере ідеальне знаряддя. Результати можна автоматично перенести у гру через сайт.

А я зможу говорити закляття українською?

На жаль, у Hogwarts Legacy немає української локалізації та озвучки – гравці з України матимуть можливість грати виключно англійською. Проте розробники гри запевнили українських геймерів, що готують для них сюрприз. Схоже, що це і буде український текстовий переклад, який з’явиться у грі пізніше.