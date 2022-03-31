Магазин Leroy Merlin у Красноярську, Росія, березень 2022

Французька будівельна мережа Leroy Merlin відключила українських співробітників від корпоративних каналів комунікації та навіть забрала доступ до сторінки у Facebook після вимог покинути російський ринок, пише DW.

Раніше співробітники компанії в Україні в онлайн-петиції звернулися до материнської компанії з вимогою негайно піти з росії, після того як одна з філій Leroy Merlin, розташована у київському ТЦ «Ретровіль», стала мішенню бомбового удару, внаслідок якого загинули восьмеро працівників.

Співробітники Leroy Merlin в Україні повідомили, що компанія не лише не відреагувала на їхні вимоги, але й відключила їх від корпоративних каналів комунікації та навіть забрала доступ до сторінки «Леруа Мерлен Україна» у соцмережі Facebook. І справді, останній пост на сторінці датується 21 березня.

«Ми ще раз закликаємо приєднатися до нашої петиції проти діяльності магазинів ADEO group у країні агресора. Для всіх нас це дуже важливо», – йдеться у дописі.

Французька мережа будівельних магазинів Leroy Merlin має близько сотні магазинів та близько 45 тис. працівників у Росії. З Росії мережа не йде, оскільки вважає такий крок «контрпродуктивним».

«Це стане запрограмованим банкрутством, яке призведе до націоналізації, яка буде корисною для російських фінансів», – вважають у мережі.