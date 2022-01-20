У випуску коротко і відверто про найважливіші теми четверга, 20 січня:

Зеленський каже: «Без паніки!». Президент просить українців зберігати спокій і не реагувати на провокації Кремля. Почуємо, що думають львів’яни про нову військову загрозу Росії.

Із кабінету львівської судді Віри Гриців злодій викрав 120 тисяч доларів. У суді кажуть, що ці гроші були зароблені законно і задекларовані. Дізнаємось більше про резонансний злочин.

Ковід повернувся з новою силою. Міністр охорони здоров’я вимагає розпочати локдаун на Прикарпатті через рекордну кількість хворих на коронавірус. Хвиля епідемії наростає на Тернопільщині і Львівщині. З’ясуємо, які заходи безпеки нас чекають.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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