У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 24 грудня:

У консульство Росії у Львові цієї ночі кинули «коктейль Молотова». Раніше ветерани бойових дій та активісти вимагали припинити діяльність цієї установи. З’ясуємо передумови та обставини нічного інциденту.

Ярослав Качинський заговорив про будівництво стіни на кордоні Польщі та України. Лідер правлячої польської партії «Право і справедливість» вважає, що причиною спорудження стіни може бути російська агресія проти нашої країни.

У Львові депутати «Європейської солідарності» просили призначити старостою одного з округів кандидатку, яка підробила підписи мешканців на свою підтримку. Дізнаємось деталі ситуації.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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