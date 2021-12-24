Хуліганство біля консульства Росії, стіна на кордоні з Польщею та скандал у «ЄС»
Ч/Б з Андрієм Дроздою
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У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 24 грудня:
- У консульство Росії у Львові цієї ночі кинули «коктейль Молотова». Раніше ветерани бойових дій та активісти вимагали припинити діяльність цієї установи. З’ясуємо передумови та обставини нічного інциденту.
- Ярослав Качинський заговорив про будівництво стіни на кордоні Польщі та України. Лідер правлячої польської партії «Право і справедливість» вважає, що причиною спорудження стіни може бути російська агресія проти нашої країни.
- У Львові депутати «Європейської солідарності» просили призначити старостою одного з округів кандидатку, яка підробила підписи мешканців на свою підтримку. Дізнаємось деталі ситуації.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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