У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 30 листопада:

Прихильники львівського антивакцинатора Остапа Стахіва зібрали гроші на його заставу. З’ясуємо, чи суд відпустив додому підозрюваного у спробі повалення конституційного ладу.

Пам'ятник Моцарту залишається у Львові: за рішення про демонтаж скульптури проголосували всього 12 депутатів. Дізнаємося, чим вони керувалися і що буде далі з пам’ятниками у Львові.

Під суспільним тиском провідні бренди і компанії відмовилися співпрацювати з блогерами-учасниками вечірки на день пам’яті жертв Голодоморів. Оглянемо реакції на ситуацію.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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