Синоптики попереджають про грозу та град 1 липня

У перший день липня у Львові та на Львівщині зберігатиметься спекотна погода, а синоптики попереджають про грозу та град. Львівський гідрометцентр розповів детальний прогноз.

Як вказано у повідомленні синоптиків, у середу, 1 липня, погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив вдень висотної улоговини.

Прогноз для Львівської області: у середу, 1 липня, буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний, 7–12 м/с, вдень місцями шквали 15–20 м/с. Температура вночі 17–22°С, вдень 31–36°С тепла.

Прогноз для Львова: у середу, 1 липня, буде хмарно з проясненням, вдень можлива гроза, град, швали. Температура вночі 19–21°С, вдень 33–35°С тепла.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

ZAXID.NET уклав підбірку найкращих басейнів та озер: де покупатись влітку 2026 біля Львова. Вас також може зацікавити підбірка готелів та будиночків у Карпатах із басейнами та неймовірними краєвидами.

Синоптикиня Наталка Діденко назвала точну дату, коли у різних областях України очікується спад аномальної спеки.