Львівська IT-компанія Eleks виділятиме щоденно на підтримку Збройних сил і Сил територіальної оборони по 600 тис. грн. Відповідну інформацію компанія опублікувала в Instagram.

«Від 28 лютого, ми збільшуємо фінансування на користь армії до 600 тис. гривень щодня», – сказано у повідомленні компанії.

В Eleks зазначили, що 24 лютого, у день відкритого вторгнення Росії в Україну, перерахували на армію 600 тис. грн і 50 тис. доларів, а, крім того, у січні-лютому 560 тис. грн компанія перерахувала фонду «Повернись живим».

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