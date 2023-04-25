Компанія СП "Львів-Трейдинг" займається безмитною торгівлею

Німецько-українське підприємство «Львів-Трейдинг», що оперує спеціалізованими магазинами безмитної торгівлі (duty-free), увійшло до переліку 10-ти найбільших продуктових ритейлерів за прибутками 2022 року. Рейтинг, заснований на даних Держстату, склало видання The Page.

СП «Львів-Трейдинг», що має магазини duty-free у Шегинях, Краковці, Києві і Глухові, у 2022 році отримало дохід у 300 млн грн, а чистий прибуток компанії становив 100 млн. Вочевидь, фінансових показників компанії вдалося досягти за рахунок мережі в автомобільних пунктах пропуску на західному кордоні, адже її магазини і кафе в київському аеропорту та в пункті пропуску на кордоні з Росією не працювали.

З великих мережевих ритейлерів до першої десятки за прибутком потрапив лише «АТБ -маркет». Його головні конкуренти – «Сільпо», «Новус», «Метро» – відзвітували про збитки в розмірі від 0,5 млрд до 7,4 млрд грн. Також у переліку успішних є мережа з півдня України «Таврія Плюс», дохід якої торік становив 9,9 млрд грн (а прибуток – 100 млн грн).

Хоча, згідно з даними Держстату, продуктовий ритейл увійшов у топ-3 найприбутковіших галузей ритейлу у 2022 році (разом із торгівлею автомобілями і неспеціалізованою торгівлею, як-от товари для дому), загалом продавці харчових продуктів втратили втричі більше, ніж заробили (12,4 млрд грн проти 4,4 млрд).

Оборот роздрібної торгівлі у 2022 році становив 1,4 трлн грн, що в порівнянних цінах становить лише 78,6% показників 2021 року.

СП «Львів-Трейдінг» засноване у 1994 році у Мостиськах на Львівщині. Окрім мережі продуктових магазинів у пунктах пропуску займається також пасажирськими автомобільними перевезеннями. Власниками компанії, за даними сервісу YouControl, є Людмила Лучка (також володіє іншою мережею магазинів duty-free – «Атея», що зареєстрована у Сокільниках), Тарас Лучка, Оксана Герман, Михайло Гудзенко і громадянка США Олена Понось.

У 2020 році Львівська ОДА назвала СП «Львів-Трейдинг» одним із бюджетоутворюючих підприємств Львівської області за сплатою податку на прибуток.