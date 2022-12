Благодійний фонд «Рідні» підписав меморандум про співпрацю з Офісом омбудсмена

Львівський благодійний фонд «Рідні» підписав меморандум про співпрацю з Офісом омбудсмена задля захисту прав українських дітей, зокрема, тих, які постраждали від війни. Домовилися про втілення низки проектів в Україні та за її межами.

Команда фонду разом з Офісом омбудсмена України планують втілити низку культурних, гуманітарних, психологічних та інших проектів у сфері захисту прав дітей, а також розвиватимуть роботу з міжнародними інституціями та місцевими фондами країн перебування українських дітей, які мають статус тимчасового захисту в таких країнах, повідомили у БФ «Рідні».

«Напрямки співпраці з омбудсменом будуть зосереджені саме на захисті прав українських дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», – розповідала директор благодійного фонду «Рідні» Мар’яна Романяк.

Також до реалізації готується спільний проект для системної підтримки дітей, постраждалих від війни, та їх батьків, вихователів, вчителів, соціальних працівників. Це буде простір комплексної взаємодії профільних спеціалістів з дітьми через застосування психологічних, терапевтичних, навчальних підходів та методик орієнтованих на відновлення цілісного емоційного, поведінкового, когнітивного та фізіологічного рівнів функціонування дитини. Проект матиме сталу локацію у Києві, а також виїзні табори в межах країни. Мета проекту – попередження деструктивних станів та розвиток емоційно-психологічного потенціалу дітей покоління війни.

«Благодійний фонд «Рідні» вже 10 років працює у Львові і здобув чималий кредит довіри у людей. Фонд має команду психологів, які розробили програми для допомоги дітям, які постраждали внаслідок російської збройної агресії. Саме тому в межах нашої співпраці ми спільно втілюватимемо проекти у сфері захисту прав дітей», – зазначив керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Роман Романюк.

Раніше БФ «Рідні» за підтримки омбудсмена Дмитра Лубінця, організував у Варшаві фотовиставку «SNAP THE WAR2, метою якої було показати світу, як війна Росії вбиває дитинство українських дітей і їх шанс на щасливе майбутнє. Подію відвідували керівники національних інституцій з прав людини з регіону ОБСЄ, учасники OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).