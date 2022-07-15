Ось так після аварії виглядає автомобіль ЗАЗ Lanos, яким керував п'яний львів'янин

П'яний львів'янин за кермом ЗАЗ Lanos вчинив на перехресті аварію. Поліція зафіксувала у крові чоловіка 16-кратне перевищення норми алкоголю, повідомила прес-служба у пятницю, 15 липня.

ДТП трапилася ввечері четверга, 14 липня, на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької. 25-річний водій ЗАЗ Lanos не дотримався безпечної дистанції, необрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo, який рухався попереду.

На місці аварії поліцейські встановили, що водій ЗАЗ Lanos перебуває у стані алкогольного сп'яніння. Чоловік навіть погодився пройти перевірку на стан сп'яніння на місці. Прилад Drager показав результат 3,09 проміле. Окрім того у водія не було при собі жодних документів.

У 25-річного водія, який спричинив аварію, виявили 16-кратне перевмщення норми алкоголю у крові (фото поліції)

На 25-річного львів'янина патрульні склали кілька адміністративних матеріалів, а саме, протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп‘яніння та за порушення дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також винесли постанову за керування транспортним засобом без наявності відповідних документів.

Нагадаємо, нещодавно на околиці Луцька затримали водія із 25-кратним перевищенням норми алкоголю в крові. Рівень сп'яніння чоловіка перевищив технічну межу драгера. До слова, максимально драгер показує рівень сп'яніння у 5 проміле.