Колишній народний депутат України від забороненої ОПЗЖ Віктор Медведчук подав у суд на Верховну Раду через позбавлення його депутатського мандата. Про це в середу, 22 лютого, повідомив лідер «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія.

«Маємо вже перший прецедент від зрадника Медведчука, адвокати якого подали позов проти Верховної Ради щодо скасування і визнання незаконною процедури позбавлення його мандата. Це свідчить про те, що фанати путіна шукатимуть будь-які зачіпки для оскарження рішень влади. Для того, щоб у них такого шансу не було, очищення парламенту проходитиме виключно в конституційний спосіб», – заявив Арахамія.

Він також зауважив, що до роковин повномасштабного вторгнення очікується щонайменше мінус три депутатські мандати від ОПЗЖ.

«Закликаю усіх депутатів від заборонених партій дослухатися до мого заклику і скласти повноваження», – додав він.

Нагадаємо, 13 січня Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін, Андрій Деркач і Андрій Аксьонов втратили свої депутатські повноваження після того, як Верховна Рада ухвалила постанови про позбавлення їх депутатських мандатів.

Перед цим, 10 січня, президент Володимир Зеленський позбавив цих людей українського громадянства.

Медведчук перебуває в Росії. Раніше його, підозрюваного в державній зраді, обміняли на українських військовополонених.