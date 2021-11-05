Для проїзду в громадському транспорті не доведеться пред'являти ковід-сертифікат або негативний ПЛР-тест

Луцький міський голова Ігор Поліщук заявив, що для проїзду в громадському транспорті міста не потрібно буде пред'являти ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про те, що пасажир нещодавно перехворів коронавірусом. За його словами, відповідне рішення прийме міська комісія з питань надзвичайних ситуацій.

Про дозвіл невакцинованим їздити у транспорті мер заявив після того, як уряд перевів Волинь у «червону» зону карантину. Обмеження «червоної» зони, одним з ключових яких і є заборона на проїзд у транспорті для невакцинованих пасажирів без ковід-сертифікату, мали б почати діяти з понеділка, 8 листопада.

«Завтра нами буде проведено засідання місцевої комісії ТЕБ та НС, де буде прийнято рішення про те, що громадським транспортом в нашій громаді можуть користуватися пасажири без необхідності пред'явлення ковід-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про те, що перехворіли коронавірусною інфекцією», – написав мер у своєму фейсбуці.

Нагадаємо, з понеділка, 8 листопада, Волинь переходить в «червону» зону. Згідно з карантинними обмеженнями, у громадський транспорт не повинні допускатись люди без ковід-сертифікатів або без негативних ПЛР-тестів.

Зазначимо, що 1 листопада аналогічне рішення про дозвіл невакцинованим пасажирам користуватись міським транспортом прийняли у міській раді Рівного, яке потрапило у «червону» зону 26 жовтня. Міський голова Олександр Третяк пояснив, що такі обмеження спричинять у місті колапс.