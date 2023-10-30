Компанія Meta оголосила вартість передплати в обмін на відключення реклами для користувачів Instagram і Facebook у Європейському Союзі, Європейській економічній зоні та Швейцарії. Відповідні тарифи компанія опублікувала у своєму блозі у понеділок, 30 жовтня.

Нововведення запрацює в листопаді. Водночас для користувачів залишиться можливість користуватися цими платформами безкоштовно, однак у такому випадку реклама показуватиметься й надалі.

Щомісячна передплата за Facebook та Instagram без реклами коштуватиме 9,99 євро у браузері та 12,99 євро у застосунках на iOS та Android. До 1 березня 2024 року передплата розповсюджуватиметься на всі облікові записи користувача. Однак починаючи з 1 березня 2024 року за кожен додатковий обліковий запис потрібно буде платити щомісяця 6 євро в разі користування з браузера і 8 євро – на iOS і Android.

Передплата – це спроба Meta виконати вимоги європейських регуляторів. У травні ЄС оштрафував Meta на рекордні 1,3 млрд доларів за те, що компанія порушувала конфіденційність європейських користувачів – передавала дані про європейців до США. За рішенням суду Meta повинна припинити відправляти інформацію про європейських користувачів Facebook у США та видалити вже відправлену за останні шість місяців. У липні суд Євросоюзу постановив, що Meta незаконно збирала дані людей для показу реклами без їхньої явної згоди, зазначає «Бабель».