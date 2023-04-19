Міністр аграрної політики Микола Сольський розповів, як тепер відбуватиметься транзит українського зерна через Польщу

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Польща контролюватиме транзит української аграрної продукції за допомогою спеціальних трекерів. Про це він розповів на Zoom-конференції в середу, 19 квітня, пише LIGA.net.

«Транзит відкривається з четверга на п'ятницю [21 квітня]. Є додаткові заходи контролю, які буде проводити польська сторона. Зараз пропрацьовуються деталі, щоб це реально працювало», – сказав він.

За словами Сольського, поки що план відновлення української агропродукції через Польщу такий: експортери приїжджають на кордон, оформлюють транзитну декларацію й отримують спеціальний трекер, який відстежуватиме місцеперебування вантажівки чи вагона.

«Трекер показує, що машина чи вагони ідуть в порти або інші країни Євросоюзу. У перший тиждень за бажання польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки», – пояснив міністр.

Він розповів, що польський транзит для України дуже важливий, оскільки на нього припадає значний відсоток українського експорту аграрної продукції. У відсотковому відношенні через Польщу йшло до 10% агроекспорту, половина від цього залишалася всередині країни, а решта йшла далі.

«З західних країн найбільший транзит – через Румунію, найменший – через Словаччину. Друга після Румунії країна за експортом і внутрішнім споживанням – це була Польща», – сказав Сольський.

«Якщо ми говоримо про Угорщину – це 5-6%, про Словаччину – 1,5%, про Румунію – це десятки відсотків, з яких 90% – це транзит», – додав він.

Міністр уточнив, що потенційні втрати України через проблеми з експортом у міністерстві поки що підраховують.

Нагадаємо, 15 квітня Польща, Угорщина, а згодом і Словаччина 17 квітня призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України. Подібний крок планує Болгарія. Єврокомісія розкритикувала такі кроки країн-членів ЄС і нагадала, що вони не можуть вирішувати торгівельні питання в односторонньому порядку. Однак 18 квітня стало відомо про те, що Україна домовилася з Польщею про розблокування транзиту зерна.