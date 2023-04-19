Міністр назвав умови транзиту української агропродукції через Польщу
Польща контролюватиме транзит зерна з України за допомогою трекерів і супровідників
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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський заявив, що Польща контролюватиме транзит української аграрної продукції за допомогою спеціальних трекерів. Про це він розповів на Zoom-конференції в середу, 19 квітня, пише LIGA.net.
«Транзит відкривається з четверга на п'ятницю [21 квітня]. Є додаткові заходи контролю, які буде проводити польська сторона. Зараз пропрацьовуються деталі, щоб це реально працювало», – сказав він.
За словами Сольського, поки що план відновлення української агропродукції через Польщу такий: експортери приїжджають на кордон, оформлюють транзитну декларацію й отримують спеціальний трекер, який відстежуватиме місцеперебування вантажівки чи вагона.
«Трекер показує, що машина чи вагони ідуть в порти або інші країни Євросоюзу. У перший тиждень за бажання польської сторони вони можуть здійснювати фізичний супровід своїми митниками, щоб напрацювати для себе висновки», – пояснив міністр.
Він розповів, що польський транзит для України дуже важливий, оскільки на нього припадає значний відсоток українського експорту аграрної продукції. У відсотковому відношенні через Польщу йшло до 10% агроекспорту, половина від цього залишалася всередині країни, а решта йшла далі.
«З західних країн найбільший транзит – через Румунію, найменший – через Словаччину. Друга після Румунії країна за експортом і внутрішнім споживанням – це була Польща», – сказав Сольський.
«Якщо ми говоримо про Угорщину – це 5-6%, про Словаччину – 1,5%, про Румунію – це десятки відсотків, з яких 90% – це транзит», – додав він.
Міністр уточнив, що потенційні втрати України через проблеми з експортом у міністерстві поки що підраховують.
Нагадаємо, 15 квітня Польща, Угорщина, а згодом і Словаччина 17 квітня призупинили імпорт зерна та інших харчових продуктів з України. Подібний крок планує Болгарія. Єврокомісія розкритикувала такі кроки країн-членів ЄС і нагадала, що вони не можуть вирішувати торгівельні питання в односторонньому порядку. Однак 18 квітня стало відомо про те, що Україна домовилася з Польщею про розблокування транзиту зерна.