Широке використання безпілотних літальних апаратів в російсько-українській війні відіграло ключову роль для обох сторін. Проте нестача БПЛА та швидкі темпи їх знищення, зривають відпрацьовану Росією тактику «розвідувального удару». Росія має проблеми через нестачу безпілотників у зв’язку з санкціями та їх збиттям українськими силами, повідомили у прес-службі Міністерства оборони Великої Британії.

Під час воєнної компанії в Сирії російська армія доволі успішно реалізовувала концепцію «розвідувального удару». Тоді РФ використовувала безпілотники для повітряної розвідки та визначення цілей, які будуть уражені бойовими літаками або артилерією. Але в Україні такий сценарій успішно втілити не вдається.

