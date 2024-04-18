Упродовж кількох років ОТГ доводилось орендувати цю будівлю

Виконавчий комітет Белзької міськради 10 квітня придбав з аукціону двоповерхову нежитлову будівлю площею 277 м2, що раніше належала «Ощадбанку». Стартова ціна лоту становила 1,166 млн грн, а під час торгів зросла до 1,7 млн грн або до 6,1 тис. грн за квадратний метр.

Будівля на вул. Савенка, 9 у Белзі колись належала містові, але її продали «Ощадбанку», бо не потребували. Про це у коментарі ZAXID.NET розповіла міська голова Белза Оксана Береза.

Та коли виникла Белзька ОТГ, міськраді стало бракувати місця для роботи всіх спеціалістів.

«Деякі спеціалісти спочатку працювали просто в сесійній залі з ноутбуками, бо не було де всіх розмістити. Тепер у нас вже майже збудований новий ЦНАП, де буде працювати частина людей, а також ми купили цю будівлю, яку останнім часом орендували в “Ощадбанку”, бо він має інше приміщення», – розповіла Оксана Береза.

У двоповерховій будівлі працює відділ освіти, культури, молоді і спорту. Він тут працюватиме і надалі.

«Ми давно шукали можливість викупити будівлю, бо це, в підсумку, дешевше, ніж її орендувати», – пояснює голова Белзької громади.

В торгах за будівлю на майданчику Prozorro було двоє учасників. Окрім виконкому Белзької міськради, будівлю хотів купити ФОП Юрій Гера, який запропонував за лот на 8 грн менше, аніж Белзький виконком.