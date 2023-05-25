Уламки безпілотника впали близько 04:00 ранку

Через падіння уламків російського безпілотника в Чернівецькій області пошкоджено чотири будівлі. Також 140 абонентів залишилося без електропостачання, а частина без газу. З людей – ніхто не постраждав.

Про атаку дронів-камікадзе на Буковині повідомив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Чиновник зазначив, що вночі під час повітряної тривоги Росія атакувала території України 36-ма ударними дронами «Shahed-136/131», один з яких долетів до Буковини.

«Над територією нашої області сили ППО також знищили ворожий безпілотник. О 04:18 в Дністровському району Чернівецької області внаслідок падіння уламків БПЛА "Шахед-136" виникла пожежа в гаражі, пошкоджено 3 житлових будинки», – повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Уламками дрона також пошкоджено дві лінії електропередач. Наразі від електропостачання відключено 140 абонентів у Дністровському районі. Також АТ «Чернівцігаз» повідомляють проте, що від падіння безпілотника пошкоджено надземні газорозподільні мережі.

«В населеному пункті Дністровському району було припинено розподіл газу близько до 50 домоволодінь. Фахівці продовжують працювати на місці», – додали в пресслужбі АТ «Чернівцігаз».

На місці події працюють працівники ДСНС та правоохоронці, які проводять слідчі дії та документують шкоду, які завдала Росія. З людей під час нічної атаки – не постраждав.

Загалом впродовж ночі було зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків. У Повітряних силах припустили, що ворог, імовірно, мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави. Спільними зусиллями сил ППО усі 36 «шахедів» знищено!