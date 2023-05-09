На Буковині мотоцикліст сів на три роки до в'язниці за наїзд на дітей
Родичі потерпілих неповнолітніх просили для винуватця легшого покарання, однак суд їм відмовив
П'яного мотоцикліста засуджено до трьох років ув'язнення за те, що наїхав на дітей і важко травмував їх. Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу ювенальних прокурорів Буковини на вирок суду першої інстанції щодо суворішого покарання для винуватця аварії.
ДТП трапилася у жовтні 2021 року у селі Давидівка Чернівецького району. 35-річний чоловік порушив правила дорожнього руху і наїхав на двох дітей, які перебували на узбіччі.
«Під час розгляду апеляційної скарги встановили, що у селі Давидівка Чернівецького району, водій мотоцикла порушив правила безпеки дорожнього руху та наїхав на двох дітей, які грались поблизу свого домогосподарства. У момент аварії він був у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП трирічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик отримали тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в прокуратурі Буковини.
Суд першої інстанції призначив винуватцю аварії покарання у вигляді штрафу на суму 68 тис. грн. Однак прокурор, який представляв інтереси дітей, наполіг на тому, що 35-річний чоловік заслуговує суворішого покарання. І подав апеляційну скаргу на вирок першої інстанції.
Сторона захисту та законні представники неповнолітніх просили колегію судів Чернівецького апеляційного суду залишити перший вирок у силі і призначити лише штраф. Але суд задовольнив скаргу прокурора і призначив винуватцю аварії позбавлення волі до 3 років із забороною керувати транспортними засобами строком на 5 років. Мотоцикліста засудили за ч. 2 ст. 286-1 КК України (у частині призначення особі, яка у стані алкогольного сп’яніння вчинила ДТП, в результаті якої постраждало двоє малолітніх дітей).