У ДТП сильно травмувалися трирічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик

П'яного мотоцикліста засуджено до трьох років ув'язнення за те, що наїхав на дітей і важко травмував їх. Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу ювенальних прокурорів Буковини на вирок суду першої інстанції щодо суворішого покарання для винуватця аварії.

ДТП трапилася у жовтні 2021 року у селі Давидівка Чернівецького району. 35-річний чоловік порушив правила дорожнього руху і наїхав на двох дітей, які перебували на узбіччі.

«Під час розгляду апеляційної скарги встановили, що у селі Давидівка Чернівецького району, водій мотоцикла порушив правила безпеки дорожнього руху та наїхав на двох дітей, які грались поблизу свого домогосподарства. У момент аварії він був у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП трирічна дівчинка та дев'ятирічний хлопчик отримали тяжкі тілесні ушкодження», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Суд першої інстанції призначив винуватцю аварії покарання у вигляді штрафу на суму 68 тис. грн. Однак прокурор, який представляв інтереси дітей, наполіг на тому, що 35-річний чоловік заслуговує суворішого покарання. І подав апеляційну скаргу на вирок першої інстанції.

Сторона захисту та законні представники неповнолітніх просили колегію судів Чернівецького апеляційного суду залишити перший вирок у силі і призначити лише штраф. Але суд задовольнив скаргу прокурора і призначив винуватцю аварії позбавлення волі до 3 років із забороною керувати транспортними засобами строком на 5 років. Мотоцикліста засудили за ч. 2 ст. 286-1 КК України (у частині призначення особі, яка у стані алкогольного сп’яніння вчинила ДТП, в результаті якої постраждало двоє малолітніх дітей).