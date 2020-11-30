14-річний мешканець Краснокутського району Харківської області за одну добу викрав та розбив три автомобілі – УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter. Про це повідомила прес-служба Нацполіції області.

Повідомлення про зникнення автомобілів надійшло 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які встановили особу зловмисника. Неповнолітній пояснив, що «хотів повчитися їздити на авто», але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП.

Першим хлопець викрав УАЗ, на якому відразу ж в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на ВАЗ-2121, підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

Усі три автомобілі повернули власникам.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення автомобіля. Законопроект передбачає, що за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не будуть карати штрафом. За такі дії передбачатиметься обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк