Будівельні матеріали на 1,5 млн грн водій намагався перевезти як гуманітарку

У пункті пропуску «Угринів» на кордоні з Польщею львівські митники затримали вантажівку Renault з будівельними матеріалами на 1,5 млн грн, які водій намагався перевезти під виглядом гуманітарної допомоги. Вантаж вилучили, його долю вирішить суд.

Як розповіли у середу, 4 жовтня, у Львівській митниці 35-річний водій з Волинської області в’їжджав в Україну через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув». Під час проходження митного контролю водій вказав у декларації, що переміщує на адресу однієї з релігійних організацій гуманітарну допомогу: будівельну піну, епоксидну смолу, скловолокно, затверджувач тощо.

Однак під час огляду автомобіля працівники митниці виявили, що переміщувані товари не відповідають описаним у митній декларації. Крім того, документи, виявлені серед особистих речей водія, підтверджували, що ці товари експортувала польська фірма на адресу українського приватного підприємства.

Будівельні матеріали вилучили на митниці (фото митниці)

Для перевірки законності переміщення вантажу львівські митники звернулися до польської фірми, зазначеної у документах. Відтак, польські експортери підтвердили, що товар, вагою 2,8 тонни та орієнтованою вартістю близько 1,5 млн грн насправді перевозився на адресу фірми в Житомирській області.

Водію загрожує відповідальність за переміщення товарів з приховуванням від митного контролю (ч.1 ст. 483 МКУ). Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100% вартості товарів та їх конфіскацію.