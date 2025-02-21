Бродівський райсуд Львівщини визнав старосту Попівецького старостинського округу Підкамінської селищної ради Валерія Кучера винним у невиконанні рішення суду. Посадовця у квітні 2024 року оштрафували за п’яну їзду із позбавленням водійських прав на рік, але він знову сів за кермо попри заборону суду. Старості призначили 10,2 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у лютому 2025 року, старосту Попівецького старостинського округу Підкамінської селищної ради зупиняли нетверезим за кермом автомобіля «Москвич» у селищі Підкамінь. Наприкінці березня 2024 року Бродівський райсуд визнав його винним у нетверезій їзді та призначив 17 тис. грн штрафу із річною забороною сідати за кермо. Він відмовлявся пройти перевірку на стан сп’яніння. Ця постанова набула чинності у квітні 2024 року.

Проте Валерій Кучер не виконав рішення суду, адже продовжував керувати авто попри заборону. 29 листопада поліцейські зупинили його за кермом «Москвича» на дорозі Броди-Тернопіль неподалік селища Підкамінь. Щодо Кучера порушили кримінальну справу через невиконання рішення суду.

Староста уклав угоду із прокурором про визнання винуватості. Цю справу розглянула суддя Тетяна Войтюк, яка дослідила усі матеріали та дані про обвинуваченого, зокрема, що він є пенсіонером та раніше не судимий, та призначила йому покарання – 10,2 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.