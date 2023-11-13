Скільки триватиме обмеження щодо в'їзду, не уточнюється

На Закарпатті для важкого транспорту перекрили пункт перетину кордону з Румунією «Солотвино – Сігету – Мармацієй». Через аварійний стан мосту через КПП можуть рухатися тільки автомобілі до 2,5 тонн, повідомили у неділю, 12 листопада, у прес-службі Держприкордонслужби.

Обмеження увійшло у дію з 20:00 12 листопада. Міст, який перетинає річку Тису на кордоні з Румунією, перебуває у невідповідному стані та може не витримати вагу великих вантажних транспортних засобів.

«Причина обмежень – аварійний стан мосту, який з’єднує Україну та Румунію. Просимо врахувати інформацію перед плануванням закордонних поїздок», – повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Скільки триватимуть обмеження, у прес-службі ДПСУ не уточнили.

Із Закарпатської області до Румунії можна дістатися через КПП «Дякове – Халмеу». Альтернативою автомобільної переправи є три пропускних пункти у Чернівецькій області: