На Покровському напрямку за тиждень ЗСУ відбили 350 атак противника

У серпні Сили оборони втратили на Покровському напрямку 5 км2, але змогли відновити контроль над 26 км2. Про це у неділю, 7 вересня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Станом на початоку вересня на фронті Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За останній тиждень українські підрозділи відбили близько 350 атак противника. Тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати українську оборону.

Проте у серпні Сили оборони змогли відновити контроль над 26 км2 на Покровському напрямку.

«Українські воїни мужньо утримують визначені рубежі, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 км2, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26. км2 української землі. Подібне співвідношення на нашу користь – також і на Добропільському напрямку», – додав Сирський.