Смертельна ДТП сталася ввечері 12 березня у селищі Заболотів

Смертельна ДТП сталася ввечері 12 березня у селищі Заболотів. 61-річний водій Skoda після зіткнення з ВАЗ і вантажівкою МАN помер в кареті «швидкої». Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 13 березня, 61-річний мешканець Матеєвецької громади на Skoda Octavia на швидкості зіткнувся із попутним автомобілем ВАЗ-2104, яким керував 48-річний житель Заболотівської громади.

«У результаті зіткнення автомобіль ВАЗ з’їхав у кювет, а водій Skoda виїхав на зустрічну смугу руху. А там зіткнувся з вантажівкою МАN під керуванням 34-річного закарпатця. У результаті ДТП водій Skoda помер в кареті швидкої медичної допомоги, а керманича ВАЗ з травмами доставили до медичного закладу», – інформують у поліції.

Усі водії за кермом були тверезі. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.