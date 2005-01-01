Вболівальник побив футболіста під час матчу на Тернопільщині

Футбольний матч зупинили через порушення громадського спокою та порядку

У Тернопільській області фанат сільскої футбольної команди під час гри побив футболіста, але отримав відсіч від членів команди і сам потрапив до лікарні. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП в області у вівторок, 19 червня.

«На території футбольного стадіону, що у Скалаті Тернопільської області, сталася бійка за участю одного із фанатів та футболістів. В результаті конфлікту місцевого жителя 1990 року народження госпіталізували до лікарні з численними травмами», – йдеться у повідоленні.

Як повідомили правоохоронці, відбувався матч між командами села Новосілка та Хоросткова. Одному із фанів не сподобалась манера гри гравця. 28-річний хлопець вибіг на поле та вирішив провчити футболіста. Спершу почав шарпати, а потім - вдарив. За товариша одразу заступився спортсмен з команди.

Зрештую, футбольний матч зупинили через порушення громадського спокою та порядку. Всі дебошири написали заяви у поліцію, одного госпіталізували до медзакладу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 частина (хуліганство) грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб.

Нагадаємо, наприкінці травня на футбольному матчі в Черкасах сталася масова бійка. Тоді поліція затримала 26 учасників.