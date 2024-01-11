Суд засудив жінку до 8 років ув'язнення

На Тернопільщині жінка викрала в своєї знайомої понад 2 млн грн, яка та заховала в кошику для одягу. Обидві жінки зі своїми родинами переїхали в Кременецький район з територій, де ведуться бойові дії. В Кременці вони разом проживали тимчасово в одному будинку. Навесні зловмисниця заявила подрузі, що вона збирається їхати за кордон. Коли та поїхала, то постраждала виявила, що її заощадження пропали. Поліцейські затримали крадійку, а суд позбавив її волі на 8 років.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що обидві жінки разом зі своїми родичами приїхали в Кременець як переселенки в лютому 2022 року. В знайомого винайняли будинок і там проживали разом. Навесні обвинувачена повідомила свою куму, що вона планує виїхати зі своїм сином за кордон. В день поїздки жінка зайшла в кімнату, де проживала її подруга і викрала понад 2 млн гривень.

«В період часу з 13:00 по 14:00 17 березня 2022 року обвинувачена зайшла до спальної кімнати, у якій проживала та зберігала особисті речі потерпіла. Переконавшись в тому, що за нею ніхто не спостерігає жінка таємно викрала із кошика для одягу гроші на суму 2 044 000 гривень. Свої заощадження потерпіла тримала як в національні валюті, так і в доларах. Гроші знаходились в жіночій сумці чорного кольору середніх розмірів із металевими ручками. Після свого вчинку обвинувачена вийшла з хати у невідомому напрямку», – йдеться в рішення Кременецького районного суду від 9 січня.

В суді жінка свою вину не визнала і наполягала на тому, що вона не брала гроші куми. Ті ж кошти, які знайшли в неї під час обшуку поліцейські, це є її особисті заощадження. Окрім цього обвинувачена в суді пояснила, що вона знає потерпілу понад 30 років, остання також є хресною мамою її сина. Останні 5 років вона допомагала потерпілій доглядати її хвору маму, за що отримувала кошти в гривнях та доларах. Кума їй платила приблизно 20 тис. грн в місяць. Зароблені кошти не витрачала, оскільки подруга усім її забезпечувала. Окрім того, обвинувачена перебувала 3 місяці в Італії на заробітках та здавала в оренду дачу, так їй вдалося заощадити гроші, які і знайшли при ній.

Напередодні крадіжки обвинувачена повідомила свою подругу про те, що їй необхідно шукати іншу доглядальниця за мамою, бо вони з сином планують поїхати за кордон. В той день, зі слів жінки, її син перебував в Кременці, де придбав автомобіль, вона ж зібрала свої речі, викликала таксі і поїхала до сина. Пізніше вони перегрузили речі в придбаний автомобіль і вирушили до кордону. В місті Ковель обвинувачена зупинилася в готелі на ночівля, де була і затримана працівниками поліції за підозрою в крадіжці в особливо великих розмірах. Грошей чужих вона не брала.

В суді потерпіла зазначила, впевнена, що подруга викрала в неї гроші, адже на купюрах своїх заощаджень вона постійно робила таємні позначки. Ці ж знаки знайшли на всіх коштах, які вилучили в підозрюваної. Потерпіла просила призначити обвинуваченій максимальну міру покарання. Суд заслухав й інших свідків. Не дивлячись на те, що обвинувачена вину не визнала суд, дослідивши всі зібрані докази, прийшов до переконання, що вина жінки доведена.

Кременецький районний суд визнав винуватою жінку та призначив їй покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. На вироку суду може бути подана апеляційна скарга.